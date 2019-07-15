ДБР звинувачує «Євросолідарність» у тиску. Та у відповідь обіцяє продовжити акції

Державне бюро розслідувань заявило про захоплення його приміщень людьми в балаклавах «задля впливу на досудове розслідування у кримінальних провадженнях, де фігурує експрезидент України».

«Сьогодні під ДБР відбулася акція політичної сили, окремі учасники якої вийшли за межі правового поля: увірвалися до приміщення правоохоронного органу, прикриваючись депутатським мандатом; заблокували в’їзд та виїзд транспорту з ДБР; зірвали проведення зустрічі з європейськими міжнародними партнерами стосовно розвитку та посилення ДБР; вимагали від директора правоохоронного органу «термінових результатів розслідування», або взагалі його скасування.Це називається політичний тиск», – мовиться у заяві на сайті відомства.

У ДБР наголошують, що стоять осторонь від політики, і обіцяють, що розслідування буде об’єктивним.

«Під час досудового розслідування відбувся витік інформації – це неприпустимо для будь-якого правоохоронного органу, а тим паче для новоствореного. За цим фактом розпочато службову перевірку», – зазначається у заяві.

Раніше близько одинадцятої ранку 15 липня понад півсотні людей увійшли у приміщення Державного бюро розслідувань. Як повідомляє журналіст Радіо Свобода, серед них була народна депутатка Тетяна Чорновол (яка цього разу балотується від «Європейської солідарності»).

Під вікнами та у вестибюлі ДБР у цей час відбувався мітинг під прапорами «Європейської солідарності». Частина учасників акції була у балаклавах. Гупали пластмасовими трубами. Дехто мав при собі вогнегасники, які потім застосовували у приміщенні, інші тримали плакати з вимогою «люстрації» голови ДБР Романа Труби.

Пізніше ввечері «Європейська солідарність» оприлюднила заяву, що і надалі пікетуватиме будівлю ДБР з метою звільнення директора Романа Труби, який «через політичну заангажованість скомпрометував себе на посаді і своїми діями загрожує національній безпеці країни».

Кілька днів тому у медіа з’явилось повідомлення про виклик на допит до Державного бюро розслідувань попереднього президента України Петра Порошенка.