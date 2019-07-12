У ДБР заперечують проведення слідчих дій в Офісі Зеленського

Державне бюро розслідувань не проводило 11 липня жодних слідчих дій в Офісі президента України, йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Повідомлення, яке спиралося на «анонімне джерело» і було вчора поширене низкою ЗМІ, не відповідає дійсності, додали в ДБР.

«Вважаємо, що таке повідомлення мало на меті дискредитацію не лише ДБР, але й України. Адже це, в першу чергу, удар по державі, якщо в інформаційному просторі правоохоронний орган, який розслідує дії топчиновників, військові злочини, пов’язують з російськими спецслужбами», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, що ДБР проводить в Офісі президента Володимира Зеленського слідчі дії, опитуючи співробітників СБУ, які забезпечують діяльність ситуативної кімнати.

В Офісі Зеленського пізніше заперечили цю інформацію, називавши її фейком.