З першим снігом у Києві КМДА просить водіїв не виїжджати сьогодні у місто

У Київській міській державній адміністрації просять водіїв не виїжджати сьогодні на власних авто у місто. Відповідне оголошення оприлюднене на сторінці КМДА у Telegram.

«Впродовж 17 листопада у Києві прогнозують посилення снігу. Просимо водіїв за можливості не виїжджати на авто у місто, а користуватися громадським транспортом. Будь ласка, не створюйте затори, адже в них зупиняється й снігоприбиральна техніка», – йдеться у повідомленні.

Учора ввечері у Києві почалися опади у вигляді мокрого снігу.

За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні у Києві мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура у Києві протягом доби близько 0°.