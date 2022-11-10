Німецькі метеорологи прогнозують теплу зиму

Німецька служба погоди (DWD) очікує на м’яку зиму в Німеччині, повідомляє агенція dpa 10 листопада. Відповідно до модельних розрахунків німецьких синоптиків, середня температура в грудні, січні та лютому може сягати щонайменше 2 градусів за Цельсієм.

Середнє багаторічне значення для контрольного періоду з 1991 до 2020 року було на 1,4 градуса нижчим.

За даними DWD, майбутня зима буде однією з найтепліших за останній період. Проте в окремі дні чи тижні температура може бути значно нижчою, ніж у середньому за багато років.

Зимовий прогноз ґрунтується на сезонних кліматичних прогнозах, які передбачають кліматичні тренди на більших територіях і в довший період. Це відрізняє кліматичні прогнози від прогнозів погоди, які стосуються конкретного місця та часу, повідомили в службі.

«Зимовий прогноз метеорологічної служби Німеччини є гарною новиною для всіх споживачів енергії. Якщо модель правильна, ми зможемо заощадити енергію на опаленні», – пояснив Тобіас Фукс з DWD.

Президент Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер пояснив, що порівняно м’яка зима може допомогти зберегти планову економію споживання газу щонайменше на 20% у найближчі місяці. Німеччина має заповнені газові сховища, але навіть кількох холодних днів може бути достатньо, щоб збільшити споживання та швидко спустошити сховища, сказав Мюллер.