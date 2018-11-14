Снігоприбиральна техніка Києва «вийшла на вихідні позиції» – влада

Снігоприбиральна техніка підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» «уже розміщена на вихідних позиціях в усіх районах Києва», повідомляє 14 листопада сайт Київської міськдержадміністрації.

«Така тактика завчасного розміщення спецтехніки на вулично-дорожній мережі позитивно зарекомендувала себе упродовж останніх двох років, адже дозволяє у разі виникнення ожеледі чи опадів у вигляді снігу негайно розпочати обробку доріг столиці. Фахівці корпорації відслідковують зміни погодних умов за допомогою метеостанцій. У разі погіршення погодних умов снігоприбиральна техніка негайно розпочне обробку дорожнього покриття», – ідеться в повідомленні.

Близько 9:00 14 листопада в Києві вперше у цьому сезоні засніжило.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 листопада попередила, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці.

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