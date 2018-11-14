У багатьох регіонах України вже сніжить

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов 14 листопада в Києві, столичній області і в цілому в північних і центральних областях України.

«14 листопада у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області очікується мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця! У західній частині України очікується переважно дощ», – вказувала ще майже добу тому синоптик Наталка Діденко.

Як інформує погодний сайт wunderground.com, у Житомирі зранку випадає крижаний дощ.

У столиці окупованого Криму Сімферополі 14 листопада також очікують на мокрий сніг, вказує сайт проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«Укравтодор» повідомляє, що в Донецькій області 13 листопада у трьох районах у вечірній час пройшов невеликий сніг, на автошляхи виїхала дорожня техніка. «У зв’язку із настанням несприятливих погодних умов будьте особливо уважні в дорозі», – закликають в «Укравтодорі».

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 листопада попередила, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці.

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