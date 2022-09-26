Путін дав Сноудену, звинуваченому у США в шпигунстві, російське громадянство

Президент Росії Володимир Путін надав російське громадянство колишньому співробітнику ЦРУ та Агентства національної безпеки США Едварду Сноудену, якому в США загрожує тривалий тюремний термін за звинуваченням у шпигунстві та викраденні державної власності. Указ президента Росії опубліковано на порталі правової інформації.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що громадянство Сноудену надано на його прохання.

У свою чергу, російський адвокат Сноудена Анатолій Кучерена повідомив, що його підзахисний не підлягає оголошеній Путіним «частковій мобілізації», оскільки не служив у російській армії. За словами адвоката, дружина Сноудена також має намір подавати заяву на отримання громадянства РФ.

Про те, що Сноуден збирається отримати російське громадянство, повідомлялося ще у 2020 році.

Раніше Сноуден отримав безстроковий дозвіл на проживання в Росії.

У 2013 році Едвард Сноуден отримав притулок у Росії після того, як він оприлюднив секретні відомості про програму масової електронного стеження з боку спецслужб. Сноуден твердить, що в Росії опинився за збігом обставин: він летів із Гонконгу з пересадкою в Москві, де дізнався, що його американський паспорт анульований, а йому загрожує переслідування на батьківщині.

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Сноудена у США звинувачують у розголошенні інформації, яка містила таємниці американської розвідки, після того, як він викрав тисячі секретних документів і в червні 2013 року надав їх у розпорядження кількох засобів масової інформації.

У 2020 році у Сноудена та його дружини народився син. Він має російське громадянство.