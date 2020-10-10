Активіст Софяник повідомив, що його дружині та дітям вдалося виїхати з Криму

Проукраїнський активіст з Севастополя Олег Софяник повідомив, що його дружині з дітьми вдалося виїхати з анексованого Криму. Зараз вони перебувають на материковій частині України. Про це Софяник розповів кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Активіст розповів, що після його вимушеного переїзду з Криму, його дружина Анжеліка перебувала «у великій небезпеці».

«На неї сильний тиск чинили російські силовики, ФСБ. Її викликали в ФСБ, в поліцію. Питали, де я, чим займаюся, де живу, а потім вони намагалися сфабрикувати кримінальну справу проти подружжя, нібито за крадіжку 100 тисяч рублів у родича. 3 червня в будинку був багатогодинний обшук. Її викликали на допит, вона пройшла поліграфію. Причому всі питання були не з приводу крадіжки, а з приводу мене», – розповів Софяник.

За його словами, дружина двічі намагалася залишити Крим, але з різних причин їй відмовляли. Цього разу їй вдалося виїхати з півострова. Софяник пов’язує це з суспільним резонансом.

Сам він зміг залишити Крим тільки з третьої спроби: у квітні 2020 року його двічі не випустили з півострова з надуманих причин, а в червні випустили, пояснивши, що його повернення «небажане».