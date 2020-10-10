Активіст Софяник повідомив, що його дружині та дітям вдалося виїхати з Криму

Проукраїнський активіст з Севастополя Олег Софяник повідомив, що його дружині з дітьми вдалося виїхати з анексованого Криму. Зараз вони перебувають на материковій частині України. Про це Софяник розповів кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
Активіст розповів, що після його вимушеного переїзду з Криму, його дружина Анжеліка перебувала «у великій небезпеці».
«На неї сильний тиск чинили російські силовики, ФСБ. Її викликали в ФСБ, в поліцію. Питали, де я, чим займаюся, де живу, а потім вони намагалися сфабрикувати кримінальну справу проти подружжя, нібито за крадіжку 100 тисяч рублів у родича. 3 червня в будинку був багатогодинний обшук. Її викликали на допит, вона пройшла поліграфію. Причому всі питання були не з приводу крадіжки, а з приводу мене», – розповів Софяник.
За його словами, дружина двічі намагалася залишити Крим, але з різних причин їй відмовляли. Цього разу їй вдалося виїхати з півострова. Софяник пов’язує це з суспільним резонансом.
Сам він зміг залишити Крим тільки з третьої спроби: у квітні 2020 року його двічі не випустили з півострова з надуманих причин, а в червні випустили, пояснивши, що його повернення «небажане».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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