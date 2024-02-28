Азербайджанського солдата затримали після переходу на територію Вірменії

Азербайджанський військовий був затриманий 28 лютого після переходу на територію Вірменії з невідомих причин, повідомили вірменські офіційні особи.

Зазначається, що іншому азербайджанському солдату вдалося втекти з місця поблизу прикордонного села Тег.

Міністерство оборони Азербайджану ідентифікувало солдата як Руслана Панахова, заявивши, що він зайшов на вірменську сторону кордону випадково, заблукавши через негоду.

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У квітні минулого року двох інших азербайджанських військовослужбовців затримали після переходу на територію Вірменії. Тоді одного з них засудили за вбивство цивільного вірменина. Обидва були звільнені в результаті обміну полоненими в грудні минулого року.