Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Азербайджанського солдата затримали після переходу на територію Вірменії

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що він зайшов на вірменську сторону кордону випадково, заблукавши через негоду.
Міністерство оборони Азербайджану заявило, що він зайшов на вірменську сторону кордону випадково, заблукавши через негоду.

Азербайджанський військовий був затриманий 28 лютого після переходу на територію Вірменії з невідомих причин, повідомили вірменські офіційні особи.

Зазначається, що іншому азербайджанському солдату вдалося втекти з місця поблизу прикордонного села Тег.

Міністерство оборони Азербайджану ідентифікувало солдата як Руслана Панахова, заявивши, що він зайшов на вірменську сторону кордону випадково, заблукавши через негоду.

Читайте також: В Азербайджані затримали етнічного вірмена, підозрюваного у воєнних злочинах у 1992-му

У квітні минулого року двох інших азербайджанських військовослужбовців затримали після переходу на територію Вірменії. Тоді одного з них засудили за вбивство цивільного вірменина. Обидва були звільнені в результаті обміну полоненими в грудні минулого року.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG