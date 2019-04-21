Солдата, який утік зі зброєю з місця служби, знайшли у селі на Волині

Військовослужбовця Артема Григоренка, який увечері 16 квітня самовільно залишив військову частину у Володимирі-Волинському, 20 квітня затримала група спецпризначення Західного територіального управління Військової служби правопорядку у селі Радовичі Турійського району Волинської області.

Як повідомила Радіо Свобода начальник прес-служби 14-ї Окремої механізованої бригади Надія Замрига, утікач мав із собою захоплену з місця несення служби зброю та боєприпаси (автомат АКС-74 з двома спорядженими магазинами по 30 набоїв у кожному, а також багнет-ніж).

Прес-служба 14-ї ОМБР наголошує, що затримання є результатом спільних масштабних розшукових заходів військовослужбовців бригади, співробітників Військової служби правопорядку та Національної поліції України.

Причин втечі строковик не пояснює. За дезертирство зі зброєю порушникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Військова прокуратура Волинського гарнізону Західного регіону України.