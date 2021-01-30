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30 січня 2021, Київ 13:11
Новини | Суспільство

Телеканал «Київ» відсторонив ведучого Соломку через відео із жартами про українську мову

Під час всеукраїнської акції «Мова об'єднує» з нагоди початку дії закону про державну мову. Київ, 16 липня 2019 року

Телеканал «Київ» відсторонив свого ведучого В’ячеслава Соломку від ефіру через відео із жартами про українську мову.

«Усі ці відео були розміщені лише на власній сторінці у TikTok В’ячеслава Соломки. Також повідомляємо, що вони не були розміщені на сторінці телеканалу «Київ». Оскільки відео були записані в офісі телеканалу «Київ», а на одному із них фігурувала продюсерка програми «Київ. Ранок» Наталія Дубовик, ми вважаємо за потрібне принести свої вибачення перед усіма, кого могли образити ці записи», – заявили на телеканалі «Київ».

На телеканалі вважають недоречними невдалі жарти щодо української мови «в умовах гібридної інформаційної війни, а також військової агресії на Донбасі, яку веде Російська Федерація проти України».

«Ми також усвідомлюємо негативну моральну сторону цих відеозаписів. Відзняті кадри зачіпають чутливу тему для багатьох українців і можуть трактуватися двозначно, що мав передбачити автор цих відео. Тому поки В’ячеслава Соломку відсторонено від ведення ефіру. В інформаційній політиці наш мовник чітко притримується винятково проукраїнської позиції», – додали на «Києві».

Там зауважили, що в ефірі телеканалу «Київ» немає програм російською мовою.

На телеканалі «Київ» повідомили, що на своєму фейсбуці автор приніс вибачення і запевнив, що не мав на меті образити почуття людей. Цього допису немає в публічному доступі на сторінці Соломки.

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