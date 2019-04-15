Мінекономрозвитку: експерти СОТ фактично визнали збройний конфлікт між Україною та Росією

Група експертів Світової організації торгівлі у своєму звіті про справу DS 512 «Російська Федерація – заходи щодо обмеження транзитного руху» фактично визнала наявність збройного конфлікту між Україною та Росією, повідомило Міністерство економічного розвитку та торгівлі, здійснивши юридичний аналіз цього звіту.

У відомстві зазначили, що висновки групи експертів СОТ дають можливість самій Україні відповідно до власних інтересів у разі такої необхідності застосовувати санкції проти Росії, керуючись визначеними експертами СОТ положеннями щодо наявності «надзвичайних обставин у міжнародних відносинах».

Згідно з повідомленням, експерти вважають, що Україна обов’язково довела б факт порушення російською стороною своїх зобов’язань щодо свободи транзиту, якби не наявність визнаних «надзвичайних обставин у міжнародних відносинах», які сьогодні існують між Україною та Росією.

На думку міжвідомчої робочої групи при Мінекономрозвитку, звіт групи експертів СОТ у цілому вигідний Україні як у середньостроковій, так і у довгостроковій перспективі, оскільки створює для України дієві інструменти для захисту своїх прав та інтересів у рамках членства у Світовій організації торгівлі. У зв’язку з цим робоча група вирішила утриматися від апеляції на висновки Групи експертів СОТ у справі DS 512 «Російська Федерація – заходи щодо обмеження транзитного руху».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.