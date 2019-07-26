Корабель SpaceX відправився на МКС із 3D-принтером для друку органів

Вантажний корабель Dragon американської компанії SpaceX відправився на Міжнародну космічну станцію.

Корабель доставить на МКС 3D-принтер, за допомогою якого космонавти досліджуватимуть можливість виробництва людських органів, зокрема капілярних структур. На планеті їх важко створити через земне тяжіння.

Разом із матеріалами для 250 наукових експериментів корабель Dragon доставить астронавтам їжу.

Капсула має прибути на МКС 27 липня. Через чотири тижні після відстикування від станції корабель має впасти в Тихому океані.

21 липня на Міжнародну космічну станцію прибули росіянин Олександр Скворцов, американець Ендрю Морґан й італієць Лука Пармітано. На борту вже перебували двоє американців, Нік Гейґ і Крістіна Кох, і росіянин Олексій Овчинін.