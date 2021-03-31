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31 березня 2021, Київ 09:19
Новини | Міжнародні

SpaceX представила екіпаж першої цивільної космічної місії

Цивільні астронавти полетять в космос на розробленому SpaceX кораблі Dragon. На орбіту його виведе ракета-носій цієї ж компанії – Falcon 9

Компанія SpaceX 30 березня представила останніх двох членів першої космічної місії Inspiration4, яка повністю складатиметься з цивільних.

До кінця року на орбіту мають вирушити:

  • командир - Джаред Айзекман, бізнесмен та ініціатор цієї місії;
  • пілот - Ніас Проктор;
  • бортінженер - Крістофер Семброскі;
  • бортовий лікар - Гейлі Арсено.

Цивільні астронавти полетять в космос на розробленому SpaceX кораблі Dragon. На орбіту його виведе ракета-носій цієї ж компанії – Falcon 9.

У компанії уточнили, що запуск місії відбудеться не раніше 15 вересня.

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