SpaceX представила екіпаж першої цивільної космічної місії

Компанія SpaceX 30 березня представила останніх двох членів першої космічної місії Inspiration4, яка повністю складатиметься з цивільних.

До кінця року на орбіту мають вирушити:

командир - Джаред Айзекман, бізнесмен та ініціатор цієї місії;

пілот - Ніас Проктор;

бортінженер - Крістофер Семброскі;

бортовий лікар - Гейлі Арсено.

Цивільні астронавти полетять в космос на розробленому SpaceX кораблі Dragon. На орбіту його виведе ракета-носій цієї ж компанії – Falcon 9.

У компанії уточнили, що запуск місії відбудеться не раніше 15 вересня.