SpaceX представила екіпаж першої цивільної космічної місії

Компанія SpaceX 30 березня представила останніх двох членів першої космічної місії Inspiration4, яка повністю складатиметься з цивільних.
До кінця року на орбіту мають вирушити:
- командир - Джаред Айзекман, бізнесмен та ініціатор цієї місії;
- пілот - Ніас Проктор;
- бортінженер - Крістофер Семброскі;
- бортовий лікар - Гейлі Арсено.
Цивільні астронавти полетять в космос на розробленому SpaceX кораблі Dragon. На орбіту його виведе ракета-носій цієї ж компанії – Falcon 9.
У компанії уточнили, що запуск місії відбудеться не раніше 15 вересня.
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