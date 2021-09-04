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SpaceX оголосила дату запуску першої цивільної космічної місії

Запуск відбудеться зі стартового майданчика NASA у Флориді. Резервний день запуску – 16 вересня

Американська компанія SpaceX оголосила дату запуску першої цивільної космічної місії Inspiration4.

Як повідомляється у твітері компанії, екіпаж з чотирьох людей вирушить на орбіту Землі 15 вересня.

Запуск відбудеться зі стартового майданчика NASA у Флориді. Резервний день запуску – 16 вересня.

Екіпаж місії SpaceX представила ще в березні. На орбіту мають вирушити:

  • командир - Джаред Айзекман, бізнесмен та ініціатор цієї місії;
  • пілот - Ніас Проктор;
  • бортінженер - Крістофер Семброскі;
  • бортовий лікар - Гейлі Арсено.

Цивільні астронавти полетять в космос на розробленому SpaceX кораблі Dragon. На орбіту його виведе ракета-носій цієї ж компанії – Falcon 9.

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