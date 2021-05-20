SpaceX погодилася доставити на Місяць модуль, розроблений компанією українського бізнесмена

Компанія українського бізнесмена Максима Полякова Firefly Aerospace заявила, що уклала контракт на співпрацю з компанією SpaceX в межах проєкту запуску на Місяць модуля Blue Ghost у 2023 році.

Апарат Blue Ghost, розроблений компанією Firefly Aerospace, полетить на Місяць на ракеті Falcon 9, яку створила SpaceX. Модуль доставить вантаж для наукових цілей NASA та програми «Артеміда».

Завдяки високій продуктивності ракети-носія Falcon 9 апарат Blue Ghost зможе доставити більш як 150 кілограмів корисного навантаження на місячну поверхню, запевняють у Firefly Aerospace.

Корабель Blue Ghost названий на честь рідкісного світлячка Phausis reticulata. Він повинен приземлитися в Море Криз на Місяці.

Firefly отримала контракт NASA на доставку наукового обладнання на Місяць у лютому 2021 року.