Китай уперше зміг посадити космічний апарат на Марс

Китайське національне космічне управління повідомило про першу в історії країни успішну посадку космічного апарату на іншу планету. Спусковий модуль китайського апарату «Тяньвень-1» в автоматичному режимі опустився в південній частині рівнини Утопія в північній півкулі Марса в ніч на 15 травня.

На борту апарата розміщений перший китайський марсохід «Чжужун». Шестиколісний апарат масою 240 кілограмів має пропрацювати на планеті 90 марсіанських днів, тобто близько 92 земних.

Марсохід обладнаний двома оптичними і однією мультиспектральною камерами, метеостанцією, аналізатором ґрунту, георадаром і магнітометром. Електроенергією він має забезпечувати себе за допомогою сонячних батарей, а зв’язок із Землею вести через орбітальний зонд, який проведе на орбіті близько трьох років.

Китай став третьою країною в світі, яка зуміла досягти поверхні іншої планети. У 1970 році це вперше вдалося зробити Радянському Союзу з апаратом «Венера-7». Перша успішна посадка США вдалася в 1976 році на Марсі з апаратом «Вікінг-1».