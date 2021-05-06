SpaceX провела чергове випробування Starship: цього разу космічний корабель не вибухнув

Компанія SpaceX провела успішне випробування прототипу космічного корабля Starship. Випробування транслювали у Youtube.

Корабель піднявся приблизно на 10 кілометрів, потім перекинувся на бік і почав спускатися.

Цього разу при посадці Starship не вибухнув і не пошкодився, хоч трохи загорівся. Його одразу ж загасили.

Компанія SpaceX хоче, аби Starship замінив існуючий Falcon, який виконує регулярні місії, як з екіпажем, так і без нього, для НАСА, збройних сил США та інших комерційних підприємств. Маск прогнозує, що одного разу корабель Starship доставить вантажі і людей на Місяць і Марс.

Американське космічне агентство (НАСА) уклало контракт із корпорацією SpaceX Ілона Маска на розробку космічного апарату для доставки астронавтів на Місяць. Вартість замовлення – 2,89 мільярда доларів. Використати для місії планують саме Starship.