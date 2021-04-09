Криклій розраховує на підписання угоди про спільний авіапростір з ЄС у червні

Єврокомісія схвалила оновлений проєкт рішення Ради ЄС про підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною, Європейським Союзом та його державами-членами. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що далі проєкт передадуть на розгляд Ради ЄС, а далі послідує його схвалення.

«Процес підготовки до підписання Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС триває. Як для нас, так і для європейської сторони найскоріше укладення цієї Угоди є одним із головних спільних завдань на сьогодні. Розраховуємо на її підписання вже у другій половині червня», – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, підписання Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС дозволить наблизити українських авіаперевізників до європейських, а також зняти монополію на окремі маршрути, встановлені двосторонніми договорами.

«Підписуючи Угоду про САП, ми беремо на себе зобов’язання привести у відповідність до європейських стандартів українське законодавство у сфері безпеки польотів, організації повітряного руху та захисту довкілля. У майбутньому як і українська, так і європейська сторона матимуть необмежені комерційні права на виконання польотів всередині України та між Україною та ЄС. Це дозволить не лише суттєво підвищити конкуренцію на ринку, а й сприятиме зниженню цін на квитки», – зазначив Криклій.

За його словами, Україна виконала всі покладені на неї зобов’язання, необхідні для підписання угоди.

Україна і Євросоюз парафували Угоду про спільний авіаційний простір ще в листопаді 2013 року. Але вона досі не підписана в повному обсязі і не набула чинності.