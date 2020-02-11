ЄС і Україна прагнуть оновити угоду про зону вільної торгівлі – єврокомісар Варгеї

Європейський союз і Україна домовилися посилити роботу, щоб у 2021 році оновити угоду про зону вільної торгівлі, повідомив 11 лютого в Києві європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

«Наші колеги дуже уважно стежитимуть за сферами, в яких ми можемо доповнити угоду згідно з правилами. І ми повернемося до цієї темі дуже скоро, так, щоб у нас була дуже коротка і ефективна процедура в наступному році, щоб оновити угоду», – сказав єврокомісар на пресбрифінгу з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком.

Варгеї також повідомив, що пріоритетом буде підписання в 2020 році угоди між Україною та ЄС про спільний авіапростір.

Він зазначив, що прагнув приїхати в Україну якомога раніше, щоб повідомити, що нинішній склад Єврокомісії зацікавлений у посиленні економіки країн «Східного партнерства».

«Ми повинні працювати над усіма сферами, де ми можемо повернути приріст робочих місць в Україні, особливо коли йдеться про зв’язок, «зелену угоду», енергію, транспорт, освіту – все, що може сприяти створенню сильної економіки в Україні. Ми погодилися з прем’єр-міністром, що це наш спільний пріоритет, і це також має збільшити іноземні прямі інвестиції в цю країну», – сказав Варгеї.

Посаду європейського комісара з питань сусідства та розширення угорець Олівер Варгеї отримав наприкінці листопада 2019 року, коли Європарламент підтримав новий склад Єврокомісії.

Основні побоювання європейських посадовців викликали зв’язки кандидата із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, особливо на тлі тісних відносин Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним. Варгеї працював послом Угорщини в Євросозі з 2015 року. У письмовій відповіді дипломата комітету Європарламенту він стверджував, що «не буде зв’язаний та не зазнаватиме впливу через будь-яку заяву чи позицію будь-якого прем’єр-міністра будь-якої країни або ж інших представників будь-якого уряду».