В уряді розповіли, хто поїде і про що говоритимуть на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС

Кабінет міністрів оприлюднив теми, до яких буде звертатися під час шостого засідання Ради асоціарції Україна-ЄС, що планується у Брюсселі 28 січня. Це буде перше засідання з новим складом українського уряду та Європейської комісії.

«Порядок денний передбачає обговорення безпекової ситуації на сході України у контексті протидії російській агресії та імплементації Мінських домовленостей, а також стану справ в тимчасово окупованому Криму. Під час засідання Ради асоціації сторони також проаналізують досягнутий прогрес з імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки», – мовиться у повідомленні на сайті уряду.

За цією інформацією, до складу української делегації, окрім прем’єр-міністра Олексія Гончарука, входять уіце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр освіти і науки Ганна Новосад, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка, заступник міністра юстиції Валерія Коломієць і заступник міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик.

Анонсується, що делегацію Європейського Союзу очолить високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

«Окрім участі у пленарному засіданні, під час візиту до Брюсселя глава українського уряду проведе двосторонні зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, виконавчим віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, а також зустріч із представниками бельгійського бізнесу», – зазначають у Кабміні.

1 вересня 2017 року набула чинності Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом, завершивши чотирирічний процес політичних кроків довкола цього документа.

Багато норм угоди про асоціацію були тимчасово застосовані іще з 2014 року, але вступ в дію угоди забезпечив тіснішу співпрацю між Брюсселем і Києвом у таких сферах, як зовнішня політика, правосуддя, освіта, наука і технологія.