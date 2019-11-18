Комітет Європарламенту схвалив кандидатуру угорця Варгеї на посаду зовнішньополітичного представника ЄС

Комітет Європарламенту з закордонних справ 18 листопада схвалив кандидатуру представника Угорщини Олівера Варгеї на посаду наступного єврокомісара з питань розширення і сусідства.

Таке рішення члени комітету ухвалили після того, як отримали від Варгеї письмові відповіді на п’ять питань, що надіслали йому минулого тижня. На попередньому голосуванні 14 листопада комітет не підтримав угорського дипломата.

Основні побоювання європейських посадовців викликали зв’язки кандидата із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, особливо на тлі тісних відносин Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним. Варгеї працює послом Угорщини в Євросозі з 2015 року.

У письмовій відповіді дипломата комітету Європарламенту він стверджує, що «не буде зв’язаний та не зазнаватиме впливу через будь-яку заяву чи позицію будь-якого прем’єр-міністра будь-якої країни або ж інших представників будь-якого уряду».

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Деякі члени комітету з закордонних справ також висловлювали тривогу через промову, з якою Орбан виступив у Баку. У них склалося враження, що голова угорського уряду пообіцяв підтримку Варгеї Туреччині та Азербайджану.

«ЄС є ключовим партнером Азербайджану, надає підтримку економічній диверсифікації та заохочує реформи, щоб поліпшити бізнесклімат. Ми також маємо взаємні інтереси в енергетичній співпраці. Однак я не ухилятимуся від того, щоб чітко вказувати на ситуацію з правами людини в Азербайджані та порушувати пов’язані з цим питання, в тому числі на тему політв’язнів та свободи зібрань і слова, як публічно, так і напряму у спілкуванні з посадовцями Азербайджану на найвищому рівні», – заявив Варгеї у своїй відповіді членам комітету.

Європарламент голосуватиме за повний склад нової Єврокомісії 27 листопада. Наразі невідомо, чи цей виконавчий орган Євросоюзу почне роботу 1 грудня, як це заплановано, адже Велика Британія, що досі перебуває в процесі виходу з ЄС, наразі не надала свого кандидата на посаду комісара.