Співробітника Інституту раку підозрюють у розкраданні майна на 10 мільйонів гривень – прокуратура

Київська міська прокуратура підозрює співробітника Національного інституту раку у розкраданні майна на суму понад 10 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

«Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, отримавши на відповідальне зберігання лікарські засоби, серед яких інструменти та прилади для проведення хірургічних втручань, а також інші матеріальні цінності, діючи у змові з невстановленими особами, упродовж 2019-2020 років неодноразово вчиняв їх привласнення. Внаслідок протиправних дій підозрюваного Інституту завдано збитків суму понад 10 мільйонів гривень, що підтверджується висновками експертизи та актами інвентаризації», – йдеться в повідомленні.

В пресслужбі зазначили, що співробітника підозрюють за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У прокуратурі додали, що зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

В Національному інституті раку ситуацію поки не коментують.