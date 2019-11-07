МОЗ відсторонило директора Національного інституту раку

Міністерство охорони здоров’я України відсторонило Олену Колесник від керівництва Національним інститутом раку. Наказ озвучив перший заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос на виїзному засіданні комітету Верховної Ради, повідомляє «Укрінформ».

«З метою проведення перевірки дотримання статуту та умов контракту з директором інституту Оленою Колесник, наказую затвердити склад комісії Міністерства охорони здоровёя для проведення комісійної перевірки, ... відсторонити Колесник Олену Олександрівну на час проведення комісійної перевірки», – зачитав наказ Семиволос.

Обов’язки директора виконуватиме заступник директора Андрій Колесник.

Перевірка має стартувати 11 листопада і триватиме до 13 грудня.

Міністерство охорони здоров’я 25 жовтня повідомило про результати аудиту в Національному інституті раку. Як стверджують в МОЗ, перевірка виявила в медичній установі низку порушень.

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Увечері 16 серпня Національна поліція повідомила про обшуки в приміщеннях Національного інституту раку. За даними поліцейських, медики установи отримали хабарі від громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від підприємств – за перемогу в конкурсних торгах. Хабарі зокрема нібито вимагали за надання пацієнтам ліків, які мають видаватися безоплатно.

Національний інститут раку заперечив дані поліції щодо хабарів за перемогу в торгах.

МОЗ, який на той момент очолювала Уляна Супрун, заявило про готовність до співпраці з правоохоронними органами у справі щодо Національного інституту раку.

17 вересня прокуратура Києва повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу. Їх звинувачують у заволодінні коштами онкохворих громадян.