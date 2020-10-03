Баскетбол: «Дніпро» і «Хімік» зіграють у фіналі Кубку України

У місті Южному (Одеська область) завершилися півфінальні матчі Кубку України з баскетболу.

«Дніпро» не без проблем, але подолав «Одесу».

Чинний чемпіон уже після першої чверті нагадав, хто є чотириразовим володарем Кубку України, маючи перевагу у 9 очок – 13:22. У другій «десятихвилинці» дніпряни до цієї відстані додали ще 2 очки. Одесити оговтатися від невдалого старту змогли лише після великої перерви і записали до свого активу третю чверть – 24:18. Проте тріумфувала команда Олега Юшкіна недовго – матч завершився з рахунком 67:76 (13:22, 14:16, 24:18, 16:20) на користь дніпрян.

Найціннішим гравцем став капітан «Дніпра» Станіслав Тимофеєнко, який за 23 хвилини набрав 19 очок.

«Це наша перша гра повним складом за час передсезонної підготовки. Можна вважати, що лише тиждень тому у нас розпочалася підготовка. Це вплинуло в деяких ігрових моментах – особливо у нападі. У третій чверті був провал. Але ми більш досвідчені, і у нас лише один новачок – В’ячеслав Кравцов. Загалом, ми зіграна команда, що дозволило нам втримати перевагу та вийти у фінал», – прокоментував виступ команди Станіслав Тимофеєнко.

«Дуже важко повернутися у форму після того, як команда перехворіла (на COVID-19 – ред). Те, що хлопці легко перенесли цю хворобу, не означає, що вони легко повернулися в спорт – важко. Ми втратили і ігровий ритм, і дещо впевненість в собі. На того ж Джареда Террела подивитися – не можу сказати, що він робив щось не так, що робив зазвичай, але десь загубилася сила в ногах. Генрі Дугат – наче «не в своїй тарілці». Команда зараз не в найкращих кондиціях, але є перемога. Це добре», – прокоментував тренер «Дніпра» Денис Журавльов.

У другому півфіналі «Хімік» – «Київ-Баскет» визначити найсильнішого змогли лише в овертаймі. В основний час команди розписали мирову – 59:59. Проте вирішальний ривок у 17 очок вивів команду з Южного у фінал – 76:68 (13:9, 15:16, 18:15, 13:19, 17:9). Перемогу святкує «Хімік».

У цьому матчі найкращим визнали гравця «Хіміка» Тайрела Нельсона. Він набрав 28 очок за 38 хвилин.

«Ми готувалися тривалий час до цього матчу, розбирали кожен сегмент, кожну комбінацію «Київ-Баскета». Вважаю, що з цим ми впоралися. Були, звичайно, помилки. Так завжди, бо в баскетболі 0:0 на табло не буває. Але загалом виступом команди задоволений. Цю гру треба якомога швидше забути, відновитися і підготуватися до хороших центрових «Дніпра», – сказав тренер «Хіміка» Віталій Степановський.

Фінальний матч між «Дніпром» і «Хіміком» відбудеться 4 жовтня о 14:00.