В Україні на вихідних споживання електрики було аномально високим – «Укренерго»

В Україні на вихідних споживання електрики було аномально високим, повідомила компанія «Укренерго».



«На вихідних попит на електроенергію побив черговий рекорд. Вчора, 20 серпня, був зафіксований максимум споживання у вихідний день. Він був на 0,3% більший за попередній рекордний показник в суботу, 5 серпня. Загалом на вихідних споживання було, як і температура, аномально високим: в суботу, 19 серпня, рівень споживання був вище на 5%, ніж у попередню суботу 12 серпня, а вчорашній показник перевищили минулу неділю на 10%», – повідомляє компанія в телеграмі.

Минулого «Укренерго» закликало ощадливо споживати електроенергію через спекотну погоду. У компанії пояснили, що високі температури є викликом для енергосистеми, яка відновлюється після російських атак, оскільки багато енергоблоків все ще в ремонті, тож ресурси для покриття споживання суттєво обмежені.

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За даними Укргідрометцентру, у наступні три доби переважатиме погода без опадів, лише в Карпатському регіоні, 22 та 24 серпня і на північному сході країни місцями короткочасні дощі з грозами.

Температура у південній частині вночі 18-23 градусів, вдень – 27-33; у північно-східних областях вночі 10-15, вдень – 22-27; на решті території вночі 12-18, вдень – 24-30.

