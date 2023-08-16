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«Укренерго»: використання «десятків тисяч кондиціонерів» перевантажує енергосистему

«Укренерго» закликає ощадливо споживати електроенергію

Вечірній максимум споживання електроенергії в Україні 15 серпня зріс на 3% порівняно з добою напередодні, повідомила компанія «Укренерго».

За оцінкою оператора, це дорівнює обсягам виробництва двох енергоблоків.

«Одночасне ввімкнення десятків тисяч кондиціонерів сильно перевантажує енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена», – заявляє компанія.

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«Укренерго» закликає ощадливо споживати електроенергію, користуватися потужними електроприладами по черзі та переносити їх використання на нічні або ранкові години.

Також наразі Україна імпортує електроенергію зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю до 626 мегаватт, додає оператор.

«Укренерго» вже просила споживачів економити електроенергію, витрати якої зростають під час спеки.

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