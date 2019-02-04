Фігурантам справи «банди Торпеди», підозрюваним у 27 злочинах, продовжили арешт

Печерський районний суд Києва 4 лютого продовжив арешт фігурантам «справи банди Торпеди» Дмитру Чорнодубравському і Сергію Бахчевану, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Про продовження арешту, термін якого мав закінчитися 4 лютого, клопотав прокурор Ігор Мартинюк. У своєму виступі він заявив, що на волі підсудні можуть чинити тиск на свідків і потерпілих, а також ухилятися від суду. Представник одного з потерпілих Мустафа-Масі Найєм і адвокат підсудного Сергія Бахчевана підтримали клопотання прокурора.

Самі підозрювані та захисник Дмитра Чорнодубравського просили замінити запобіжний захід на домашній арешт. Заслухавши сторони, головуючий суддя Олег Білоцерківець ухвалив рішення про продовження арешту до 4 квітня. Своє рішення він аргументував тим, що підсудні звинувачуються в особливо тяжкому злочині та на волі можуть ухилятися від суду.

4 лютого також мало відбутися зачитування обвинувального акту, проте його перенесли у зв’язку із зайнятістю суддів. Чергове засідання призначене на 15 лютого.

Сергій Бахчеван і Дмитро Чорнодубравський були затримані на початку жовтня 2017 року. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що, за версією слідства, протягом 2016–2017 років ці особи скоїли дев’ять злочинів, метою яких було втягнути Україну в міжнародні конфлікти.

Зокрема, затриманих підозрюють в оскверненні синагоги в Чернівцях і могильного комплексу цадика Нахмана в Умані в грудні 2016 року, вибуху гранати на території посольства США в Києві і консульства Польщі в Луцьку влітку 2017 року, спробі підірвати пам’ятник угорцям на Верецькому перевалі у жовтні 2017 року.

Аваков заявляв, що затримані, за версією слідства, входять до складу організованого злочинного угруповання «Торпеди». Він додав, що замовником скоєних злочинів нібито є колишній голова Черкаської ОДА Сергій Тулуб і колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник. Колишній депутат заперечував ці звинувачення.

У серпні поліція направила в суд обвинувальний акт, у якому Чорнодубравському і Бахчевану інкримінують 27 злочинів, зокрема, підготовку до шести терактів, замах на вбивство, розпалювання національної і релігійної ворожнечі.

Дмитро Чорнодубравський і Сергій Бахчеван своєї провини не визнають.