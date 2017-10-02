Аваков: правоохоронці затримали бандитів, які планували підірвати угорський пам’ятник на Закарпатті

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив 2 жовтня, що правоохоронці затримали бандитську групу, яка причетна до злочинів з розпалювання ворожнечі в Україні та пов’язана з колишніми регіоналами.

«Вчора працівниками Нацполіції затримана бандитська група, яка вчиняла злочинні дії на території України протягом 2016–2017 років. Вчора вони їхали підривати угорський пам’ятник в Закарпатті на Верецькому перевалі і мали на це відповідне замовлення», – заявив він. За його словами, при затриманні в цієї групи було вилучено гранати і спеціальний вибуховий пристрій з газовим балоном.

«Ми маємо прямі докази – це зразки та аналізи ДНК, свідчення самих затриманих та матеріали аналізу і фіксації людей на місці злочину», – додав міністр.

У Facebook Аваков вказав на дев’ять епізодів, які слідство інкримінує затриманим. Серед таких – прояви антисемітизму в Чернівцях, Умані та Львові, кидання гранати на територію посольства США в Києві у червні 2017 року, кидання вибухового пристрою на територію консульства Польщі в Луцьку в липні 2017 року, підрив пам’ятника учасникам бойових дій у Києві та поранення родичів Героя України Валерія Чибінєєва на столичній вулиці Грушевського 24 серпня 2017 року.