Запоріжжя: суд залишив під вартою Бутрименка

4 грудня Оріхівський районний суд Запорізької області продовжив підготовче засідання для слухання по суті справи Миколи Бутрименка, підозрюваного в причетності до загибелі спецпризначенців на Донбасі в 2014 році.

Під час нього обвинувачуваний, посилаючись на свій стан здоров’я та фінансову неможливість його родини вийняти житло на підконтрольній Україні території, клопотав про заміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт. Суд клопотання Бутрименка не задовільнив, повідомила адвокат потерпілих Олена Яркіна.

Також під час підготовчого засідання за клопотанням адвоката постраждалих було вирішене питання щодо проведення засідань у режимі відеоконференції з Кропивницьким, де проживає частина родин загиблих спецпризначенців. 4 грудня суд визначив і графік наступних судових засідань: вони відбуватимуться двічі на місяць – у першу та третю середу місця.

Наразі у підготовчому засіданні у справі Бутрименка оголошена перерва до 24 грудня.

16 травня 2019 року Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав Миколу Бутрименка винним у фінансуванні тероризму. Його засудили до восьми років позбавлення волі. Проте оскільки обвинувачуваний перебуває у попередньому ув’язненні з 1 червня 2016 року, то, за так званим «законом Савченко», він зможе вийти на волю уже через рік.

За даними свідків у його справі, Бутрименко в 2014 році повідомив підтримуваним Росією бойовикам про українських спецпризначенців біля Сніжного, після чого військових обстріляли і 10 із них – загинули.

Прокуратура і постраждалі подали апеляцію на вирок Бутрименку.

Суд першої інстанції відкинув статтю щодо тероризму, тому прокуратура і постраждалі просять переглянути саме цей момент і заново заслухати свідків, адже є свідчення про те, що Бутрименко не лише «здав» бійців, а й сам був зі зброєю.

27 вересня колегія суддів Запорізького апеляційного суду ухвалила повернути справу Миколи Бутрименка суду першої інстанції для повторного розгляду.