Прокуратура відкрила справу через віроломство військових РФ – імітували здачу в полон і відкрили вогонь

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом вчинення російськими військовими віроломства у Макіївці на Луганщині.



Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, розпочато кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

«За результатами моніторингу ЗМІ стало відомо, що в с. Макіївка Луганської області російські військові, імітуючи здачу у полон до військовослужбовців ЗСУ, відкрили вогонь по українських захисниках. Такі дії забороняються міжнародним гуманітарним правом», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі обіцяють «встановити усі обставини події, а також надати правову оцінку всім її учасникам».



Відповідно до протоколу до Женевських конвенцій, заборонено вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства, нагадують в Офісі генпрокурора.

Віроломством вважаються дії, спрямовані на те, щоб викликати довіру противника і примусити його повірити, що він має право на захист або зобов’язаний надати такий захист з метою обману такої довіри.

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Міністерство оборони Росії 18 листопада заявило про нібито розстріл українськими військовими російських солдат, які намагалися здатися в полон. Росія звернулася до міжнародних організацій щодо інциденту.

Натомість Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики заявив, що під час подій, частково зображених на відео, мала місце провокація з боку російської сторони. Згодом омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що російські військові інсценували здачу в полон і відкрили вогонь.

Агенція AP цитує Моніторингову місію з прав людини ООН в Україні, яка заявила, що досліджує відео і закликає до ретельного розслідування подібних інцидентів.