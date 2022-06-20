Справу про напад на оператора «Схем» на Київщині передали до суду

Броварська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо нападу на журналіста проєкту Радіо Свобода «Схеми». Про це 20 червня повідомила Київська обласна прокуратура.

«Прокурори Броварської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно адвоката за фактом умисного заподіяння побоїв журналісту у зв’язку зі здійсненням ним професійної діяльності (частина 2 статті 345-1 Кримінального кодексу України)», – йдеться в повідомленні.

Розслідування встановило, що підозрюваний напав на оператора «Схем», коли той здійснював відеозйомку у приміщенні однієї з селищних рад у Фастівському районі Київської області. Він завдав йому побоїв та зламав відеокамеру.

Напад стався 6 березня 2019 року: під час зйомок у селищі Чабани у Київській області на знімальну групу програми «Схеми: корупція в деталях» у складі журналістки Катерини Каплюк та оператора Бориса Троценка був здійснений напад. Роботі журналістів перешкоджали кілька людей.

У вересні 2020 року стало відомо, що поліція закрила справу, проте «Схеми» заявили про намір оскаржити рішення. У травні 2022 року Київська обласна прокуратура заявила, що одному з нападників повідомили про підозру.