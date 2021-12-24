«Справа Шеремета»: суд продовжив запобіжні заходи Антоненку, Кузьменко і Дугарь

Суд присяжних у складі Шевченківського райсуду Києва зняв електронний браслет із музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє агенція УНІАН із зали суду.

«Клопотання прокурора про продовження обвинуваченому Антоненку строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково: продовжити... запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши залишати місце свого проживання... з 23:00 до 6:00..., по 24 лютого 2022 року включно», – зачитала фрагмент ухвали головуюча суддя Оксана Голуб.

Водночас іншим фігурантам справи лікарю Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь суд також продовжив раніше обрані запобіжні заходи до 24 лютого.

Наступне засідання відбудеться 21 січня 2022 року.

Журналіст Павло Шеремет, який на той час працював в інтернет-виданні «Українська правда», загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля, в якому він був, у центрі Києва.

У 2017 році слідчі назвали основною версією професійну діяльність Павла Шеремета як журналіста. А в 2019 році, після зміни влади в країні, – вже дестабілізацію ситуації в державі шляхом убивства відомої особи.

Справа перебуває в суді з вересня 2020 року. Підозрюваних троє: дитячий кардіохірург і волонтер Юлія Кузьменко, медсестра парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь і ветеран АТО, військовослужбовець Андрій Антоненко. Всі вони заперечують причетність до вбивства. Кузьменко перебуває під нічним домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов’язання, Антоненко – під домашнім арештом.