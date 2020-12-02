Путін доручив почати масштабну вакцинацію від COVID-19 російським «Спутніком V»

Президент Росії Володимир Путін доручив почати масштабну вакцинацію від COVID-19 російською вакциною «Спутнік V».

За його словами, найближчим часом вдасться виробити близько 2 мільйонів доз вакцини, що дає можливість почати масштабну вакцинацію населення, насамперед лікарів та вчителів.

«Якщо ви вважаєте, що ми до такого кроку підійшли впритул, то просив би вас організувати роботу таким чином, щоб наприкінці наступного тижня ви приступили до масштабної вакцинації», – сказав Путін віцепрем’єру Тетяні Голіковій.

У серпні Росія повідомила, що першою у світі розробила вакцину від COVID-19.

11 листопада творці російської вакцини «Спутнік V» відзвітували про перші результати третьої фази клінічних випробувань. Вони стверджують, що ефективність становила 92 відсотки.

Згодом Росія подала до Всесвітньої організації охорони здоров’я заявку на сертифікацію вакцини «Спутнік V».