США пропонують винагороду до 7 млн доларів за інформацію про росіянина-втікача Артема Усса

Сполучені Штати Америки запропонували винагороду в розмірі до семи мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до арешту російського бізнесмена Артема Усса. Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

Усса затримали в Італії на запит США у жовтні 2022 року. Мін’юст США звинуватив його та ще чотирьох росіян у тому, що вони «організували складну схему незаконного отримання американських військових технологій і венесуельської нафти під санкціями через безліч угод з участю підставних компаній та криптовалюти». Якби Усса екстрадували до США і він дав свідчення, це могло б мати далекосяжні наслідки для Кремля: могли стати відомі схеми, які використовує російська влада для обходу санкцій.

Сам Усс відмовлявся від передачі США і не визнавав свою провину. На суді він казав, що ніколи не бував у Нью-Йорку, а у США востаннє був 25 років тому, у віці 14 років. Наприкінці листопада його відпустили під домашній арешт. На чоловіка одягнули електронний браслет, який він був зобов’язаний носити до завершення розгляду на запит про його екстрадицію до США.

Навесні 2023 року стало відомо, що син губернатора Красноярського краю РФ Олександра Усса (пізніше він пішов у відставку) втік з-під домашнього арешту в Італії. За даними ЗМІ, він полетів приватним рейсом за підробленими документами, і йому могли допомогти у цьому російські спецслужби. Пізніше стало відомо, що Артем Усс перебуває в Росії.