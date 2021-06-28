США завдали ударів по цілях на іраксько-сирійському кордоні

США завдали авіаударів по об’єктах підтримуваних Іраном збройних угруповань на іраксько-сирійському кордоні.

Як повідомив Пентагон, удари були завдані 27 червня по складах зі зброєю опорних пунктах – у двох місцях у Сирії і в одному в Іраку. Даних про вбитих або поранених внаслідок ударів в американських військових немає. Одне з угруповань повідомило про загибель чотирьох своїх членів і заявило про намір помститися.

Удари були завдані у відповідь на ракетні атаки по американських цілях в Іраку.

Президент США Джо Байден вдруге після свого вступу на посаду віддав наказ атакувати цілі бойовиків в Іраку і Сирії.

Як зазначає Reuters, США зараз ведуть переговори про можливе повернення до ядерної угоди з Іраном, але в той же час дають зрозуміти Тегерану, що пов’язані з ним збройні угруповання не повинні атакувати американських військових на території Іраку й Сирії, де вони перебувають у рамках місії по боротьбі з тероризмом.