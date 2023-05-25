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Байден оголосив кандидата на посаду голови Генштабу, який замінить Міллі

Якщо кандидатуру затвердить Сенат, Чарльз Браун стане головним військовим радником Байдена

Президент США Джо Байден 25 травня оголосив про висування кандидатури генерала Військово-повітряних сил Чарльза Брауна на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів.

Байден назвав Брауна, кар’єрного пілота, героєм, який не лише вижив, катапультувавшись із винищувача в болото, але й боровся проти расизму.

Якщо кандидатуру затвердить Сенат, Браун стане головним військовим радником Байдена. Крім того, у разі затвердження дві найвищі посади в оборонному відомстві США вперше обійматимуть афроамериканці: міністр оборони Ллойд Остін і Чарльз Браун.

Браун має замінити генерала Марка Міллі, чотирирічний термін повноважень якого закінчується восени.

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