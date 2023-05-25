Байден оголосив кандидата на посаду голови Генштабу, який замінить Міллі

Президент США Джо Байден 25 травня оголосив про висування кандидатури генерала Військово-повітряних сил Чарльза Брауна на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів.

Байден назвав Брауна, кар’єрного пілота, героєм, який не лише вижив, катапультувавшись із винищувача в болото, але й боровся проти расизму.

Якщо кандидатуру затвердить Сенат, Браун стане головним військовим радником Байдена. Крім того, у разі затвердження дві найвищі посади в оборонному відомстві США вперше обійматимуть афроамериканці: міністр оборони Ллойд Остін і Чарльз Браун.

Браун має замінити генерала Марка Міллі, чотирирічний термін повноважень якого закінчується восени.