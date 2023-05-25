Міллі: Росія не переможе в Україні, але боротьба буде довгою і «кривавою»

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія не досягне військової перемоги в Україні, прогнозуючи «жорстку» і «криваву» боротьбу в майбутньому. Він сказав про це журналістам 25 травня після віртуального засідання Контактної групи з питань оборони України.

«Цю війну у військовому плані Росія не виграє. Ні», – сказав Міллі.

Він додав, що початкові цілі Кремля, серед яких усунення нинішнього українського уряду, «недосяжні у військовому плані. Вони не будуть досягнуті».

Тим не менше, за його словами, присутність значних російських сил в Україні зробить спробу Києва відвоювати всю свою територію, включно з захопленою Росією в 2014 році, малоймовірною «в найближчій перспективі».

«Це означає, що бої триватимуть. Вони будуть кривавими. Це буде важко. І в якийсь момент обидві сторони або домовляться про врегулювання, або прийдуть до військового вирішення», – сказав генерал.

Міністр оборони США Ллойд Остін, який також брав участь у віртуальній конференції, сказав, що західні партнери України надали майже 65 мільярдів доларів військової допомоги з початку вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Днями начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив японському телеканалу телеканалу NHK, що українські військові мають необхідний мінімум озброєнь для початку контрнаступу, і операція почнеться найближчим часом.

Водночас він наголосив, що українські військові все ще потребують значного запасу озброєнь і боєприпасів для успішного продовження операцій.

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром будуть здійснені «перші важливі кроки» в рамках контрнаступу Збройних сил України.

Цього ж місяця в американському Інституті вивчення війни заявили, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».