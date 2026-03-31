США: суддя наказав зупинити будівництво бальної зали Білого дому

У США федеральний суддя наказав зупинити будівництво запропонованого президентом Дональдом Трампом бальної зали Білого дому, який має бути побудований на місці знесеного Східного крила.

У судовому рішенні зазначається, що «президент Сполучених Штатів є розпорядником Білого дому», однак «він не є власником».

Суддя Річард Дж. Леон виніс рішення у відповідь на юридичний заперечення Національного фонду охорони історичної спадщини США, задовольнивши його клопотання про попередню заборону, і заявивши, що проєкт будівництва бальної зали має бути зупинений, доки Конгрес не дозволить його завершення.

Як зауважує The New York Times, це рішення було схвалено після місяців судового розгляду суддею Річардом Дж. Леоном – призначенцем президента Джорджа Буша.

У жовтні 2025 року розпочався демонтаж частини фасаду Східного крила Білого дому для будівництва бальної зали, ініційованого президентом Дональдом Трампом.

Очікується, що проєкт бальної зали коштуватиме понад 250 мільйонів доларів, які, за словами Трампа, будуть сплачені ним самим і донорами.

Нинішня зала, де проводяться офіційні прийоми, розрахована на 200 осіб. Заходи з великою кількістю учасників проводяться у дворі Білого дому під спеціально навісами, що споруджуються.

Політики-демократи критикували плани президента, заявивши, що пріоритети Трампа далекі від пріоритетів більшості американців.

Представник Білого дому нагадав критикам реконструкції приміщень Білого дому про те, що резиденція президента Сполучених Штатів неодноразово зазнавала реконструкцій за більш ніж 200-річну історію існування будівлі.

Остання масштабна модернізація будівлі проводилася у 50-х роках минулого століття.



