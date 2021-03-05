Сенатори CША попереджають про «серйозні виклики» у відносинах із Болгарією

Американські законодавці закликали Болгарію поважати демократичні цінності та верховенство права під час підготовки до запланованих на квітень загальнонаціональних виборів. На думку авторів заяви, серед яких голова комітету із закордонних справ Сенату США Боб Менендес, поточний стан внутрішніх справ у Болгарії створює «серйозні виклики» для двосторонніх відносин.

У заяві, опублікованій пізно ввечері 4 березня, за день до того, як офіційно розпочнеться агітація на парламентських виборах у Болгарії, сенатори заявили, що хотіли б бачити міцніші відносини зі східноєвропейською державою, в тому числі з питань безпеки та енергетики. Однак «укорінена корупція, зниження свободи ЗМІ, політизація судової влади та інші загрози верховенству закону створюють серйозні виклики двостороннім відносинам США і Болгарії», наголошують законодавці.

Улітку 2020 року в Болгарії тисячі громадян вийшли на вулиці на знак протесту проти зростання корупції за правління прем’єр-міністра Бойка Борисова, який керував країною більшу частину минулого десятиліття. Болгарія, яка є членом Європейського союзу та НАТО, отримала найнижчі результати серед учасників цих об’єднань як за Індексом сприйняття корупції, який склала організація Transparency International за 2019 рік, так і за Індексом свободи преси, оприлюдненим «Репортерами без кордонів».