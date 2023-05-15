48 мільярдів доларів для України закінчуються, США обговорюють новий пакет допомоги – Politico

У пакеті допомоги Україні на 48 мільярдів доларів, який Конгрес схвалив у грудні минулого року, залишилося близько 6 мільярдів доларів, що означає, що фінансування США на зброю та постачання може закінчитися до середини літа, повідомляє видання Politico.



Це викликає нове занепокоєння щодо того, що Білий дім планує далі. Фінансування, як кажуть багато законодавців США, має продовжувати надходити безперервно, особливо в той час, як Київ готується розпочати те, що, як очікується, буде широкомасштабним контрнаступом.



«Надзвичайно важливо, щоб адміністрація вчасно надала Україні те, що їй потрібно, щоб захистити та повернути свою суверенну територію», – сказала сенатор Сьюзен Коллінз (штат Мен) лідерам Пентагону під час слухань.



Білий дім вже обговорює новий пакет і він буде розрахований на продовження підтримки України, повідомив анонімно високопосадовець адміністрації.



Чиновник додав, що незрозуміло, як потреби України можуть змінитися під час або після контрнаступу, але адміністрація «повністю віддана» підтримці Києва під час і після бою «на довгострокову перспективу».



Видання Politico зауважує, що це не той Конгрес, який схвалив останній великий пакет допомоги, і не ті обставини – цього разу будь-яка пропозиція Білого дому наприкінці літа може наштовхнутися на бурхливу дискусію щодо «стелі боргу та майже напевно зіткнеться з опозицією невеликої, але гучної групи республіканців, які хочуть скоротити витрати на Україну».

Контрольована демократами Палата представників США 23 грудня минулого року ухвалила законопроект про витрати в розмірі 1,7 трильйона доларів, включаючи 45 мільярдів доларів допомоги Україні.