Інспекція Мін’юсту США не знайшла політичної упередженості в розслідуванні ФБР щодо кампанії Трампа

Внутрішня інспекція Міністерства юстиції США повідомила, що не виявила свідчень про політичну упередженість у тому, що Федеральне бюро розслідувань почало розслідування щодо президентської кампанії Дональда Трампа 2016 року.

У звіті генерального інспектора Мін’юсту, в розслідуванні були серйозні недоліки. Але у звіті на 476 сторінок, який уклав генінспектор Майкл Горовіц, відкидається критика, яку розповсюджує Трамп і його прихильники, і міститься висновок, що ФБР мало виправдані підстави починати розслідування, а використання конфіденційних інформаторів не порушувало правил агентства.

За помилку натомість визнано те, що заявки на стеження за одним із помічників Трампа були укладені зі «значними неточностями і випущеннями», внаслідок чого в заявках «було створено вигляд, що інформація на підтвердження можливої підстави була надійнішою, ніж то було насправді».

Звіт, за словами оглядачів, вибиває ґрунт із-під постійних тверджень Трампа, що він став ціллю «полювання на відьом», але союзники президента США з лав республіканців можуть використати виявлені помилки у своєму протистоянні процедурі імпічменту, яку нині здійснюють Трампові супротивники-демократи в Палаті представників Конгресу.

ФБР почало своє розслідування ще 2016 року з метою встановити, чи не було змови між кампанією Трампа і російськими посадовцями напередодні тогорічних президентських виборів у США. Врешті це розслідування перейшло під керівництво спеціального прокурора Роберта Мюллера, який не знайшов твердих доказів такої змови.