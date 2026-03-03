ЗМІ: США та Ізраїль завдали удару по будівлі Ради, яка має обрати нового верховного лідера Ірану

США та Ізраїль завдали удару по будівлі органу, відповідального за обрання нового верховного лідера Ірану, повідомляють іранські ЗМІ. Йдеться про будинок Ради експертів у місті Кум на південь від Тегерана. Про це повідомляє інформаційне агентство Tasnim.

Місцеві ЗМІ публікують кадри сильно пошкодженого об’єкту. Про те, чи хтось перебував всередині під час удару, офіційно не повідомляється. Іранська держтелерадіокомпанія IRIB стверджує, що людей заздалегідь евакуювали. У той же час агентство Mehr пише, що будівля, яка потрапила під обстріл, не використовується для засідань.

Високопоставлений ізраїльський чиновник підтвердив телеканалу Fox News, що учасники зустрічі, на якій має обговорюватись обрання нового лідера Ірану, є метою ізраїльських військових.

Рада експертів складається з 88 богословів, які вважаються фахівцями у галузі ісламського права. Термін її повноважень становить вісім років, останні вибори відбулися у 2024 році.

Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який очолював країну з 1989 року, було вбито 28 лютого внаслідок ударів Ізраїлю та США. Країною керує тимчасова рада із трьох осіб.