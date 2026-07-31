США заборонили імпорт від 43 компаній Китаю через ситуацію з уйгурами

США внесли ще 43 китайські компанії до списку організацій, продукція яких заборонена до імпорту через підозри у використанні примусової праці в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР). Про це повідомили міністерство внутрішньої безпеки США та Держдепартамент.

До списку санкцій увійшли підприємства, що працюють у гірничодобувній, сільськогосподарській, транспортній, металургійній галузях, а також у сфері переробки морепродуктів. Заборона на імпорт їхньої продукції набрала чинності 31 липня. Тепер у переліку є 187 китайських компаній.

Вашингтон стверджує, що нові обмеження запроваджуються в межах закону про запобігання використанню примусової праці уйгурів (Uyghur Forced Labor Prevention Act), який набрав чинності наприкінці 2021 року. Відповідно до цього закону, товари із Сіньцзяна вважаються виробленими з використанням примусової праці, якщо не доведено протилежне.

США звинувачують китайську владу в масових порушеннях прав людини щодо уйгурів та інших мусульманських меншин. Пекін відкидає ці звинувачення, називаючи їх політично вмотивованими, і заявляє, що в Сіньцзяні реалізуються заходи щодо боротьби з екстремізмом та розвитку економіки регіону.

Сіньцзян-Уйгурський автономний район розташований на північному заході Китаю. Більшість уйгурів, які живуть у регіоні, сповідують іслам. Китайська влада стверджує, що в СУАР діють пов’язані з міжнародними терористичними організаціями сепаратистські угруповання.