За спалення прапора Китаю в Казахстані порушили кримінальну справу

У Казахстані проти учасників акції зі спаленням прапора Китаю та портрета китайського лідера Сі Цзіньпіна порушили кримінальну справу про «розпалювання ворожнечі». Усі протестувальники є прихильниками незареєстрованої партії «Атажурт», яка порушує проблему утисків тюркомовних народів у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю, повідомляє Азаттик Азія.

Акція відбулася в середині листопада вздовж дороги в Алматинській області. Її учасники вимагали повернути до Казахстану Алімнура Турганбая – етнічного казаха, який був затриманий у липні 2025 року в Китаї. Одразу після акції 12 людей заарештували на строк від 7 до 15 діб у адміністративній справі про дрібне хуліганство, ще шістьох осіб оштрафували.

Пізніше стало відомо, що проти них порушили кримінальну справу про «розпалювання ворожнечі». За клопотанням слідства 21 листопада суд відправив до СІЗО до 30 листопада 13 людей, ще п’ятеро перебуватимуть під домашнім арештом.

Адвокат Шинкуат Байжанов, який захищає права п’ятьох із 18 підозрюваних, повідомив, що судове засідання про обрання запобіжного заходу відбулося вночі. Допитів, за його словами, не було. Байжанов вважає, що у діях затриманих немає складу злочину.

Алімнур Турганбай – уродженець Ілі-Казахського автономного округу Сіньцзяна, переселився із сім’єю до Казахстану у 2016 році. Через рік він, його дружина та троє дочок отримали громадянство країни. В липні 2025 року він вирушив до Китаю по роботі: планував отримати товар і привезти його до Казахстану вантажівкою, але був затриманий. Міністерство закордонних справ Казахстану з посиланням на дипломатичне листування з владою Китаю повідомило, що Турганбай має китайське громадянство. Родина затриманого стверджує, що він вийшов із китайського громадянства, коли отримав казахстанський паспорт.