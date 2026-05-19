Стрілянина в мечеті у США: загинули п’ять людей, зокрема підлітки, підозрювані в нападі

В Ісламському центрі в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, США, внаслідок стрілянини 18 травня загинули три людини, згодом підозрюваних у нападі 17-річного і 18-річного хлопців знайшли мертвими, поліція підозрює, що вони вчинили самогубство.

Серед загиблих охоронець і ще двоє чоловіків, які були біля мечеті.

Начальник поліції Сан-Дієго Скотт Вол заявив, що місцеві правоохоронні органи й ФБР розслідують напад на найбільшу мечеть в окрузі Сан-Дієго як злочин на ґрунті ненависті. «Тут точно була присутня риторика ненависті», – сказав він.

За даними поліції, мати одного з підозрюваних зателефонувала в поліцію приблизно за дві години до стрілянини і повідомила, що її син, якого вона описала як людину з суїцидальними намірами, втік із дому, забравши три пістолети, що належали їй, і її автомобіль. За словами очільника поліції, мати сказала, що її син був з товаришем, і вони були одягнені в камуфляж. Поліція почала пошуки і направила патрулі до найближчого торгового центру і середньої школи сина як запобіжний захід, коли надійшли дзвінки про стрілянину в мечеті, повідомляє агентство Reuters.

За словами Вола, слідчі все ще з’ясовують деталі того, що могло спровокувати насильство.

Насильство із застосуванням вогнепальної зброї регулярно фіксують у громадських місцях по всій території Сполучених Штатів, водночас мусульманські і єврейські громади стали особливо стурбованими на тлі загострення на Близькому Сході після того, як 28 лютого американські й ізраїльські війська завдали авіаударів по Ірану, а Іран завдав ударів у відповідь по Ізраїлю і країнах Перської затоки.