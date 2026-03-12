У США нападник на автомобілі врізався в синагогу, став стріляти і був убитий

Стрілянина сталася 12 березня біля синагоги в передмісті американського Детройта, місті Вест-Блумфілд, повідомляє NBC News 12 березня.

За даними ФБР, у будівлю синагоги в’їхав автомобіль, сталася «активна стрілянина». На місці виникла пожежа. Як повідомляє CNN, нападник був убитий.

За інформацією джерела Associated Press, злочинець був озброєний гвинтівкою.

Шериф округу Окленд Майкл Бушар заявив, що, за попередньою інформацією, в результаті стрілянини ніхто не поранений, крім нападника. За його словами, підозрюваний прийшов у синагогу, його помітила охорона та відкрила вогонь у відповідь, повідомляє місцевий телеканал WXYZ.

Поліція попросила місцевих жителів триматися подалі від району, де сталася стрілянина. Через інцидент місцеві школи перевели в «безпечний режим».

Стрілянина в синагозі відбулася на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном, яка триває з 28 лютого.



