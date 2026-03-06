Азербайджан заявив про запобігання іранським «терористичним атакам»

Азербайджан оголосив 6 березня, що запобіг серії «терористичних атак» іранського Корпусу вартових Ісламської революції на своїй території.

Ця заява пролунала через день після того, як Баку звинуватив Іран у використанні безпілотників для атаки на аеропорт і школу в Нахічеванському автономному регіоні.

Служба державної безпеки Азербайджану оголосила, що запобігла «терористичним актам і розвідувальним операціям в Азербайджані, організованим Корпусом вартових Ісламської революції».

Згідно з заявою, серед запланованих цілей був трубопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, який проходить через Грузію і Туреччину і транспортує близько третини нафтового імпорту Ізраїлю.

Крім того, як заявили у службі безпеки, КВІР планував напад на посольство Ізраїлю в Баку, а також атаки на синагогу і лідерів єврейської громади.

Щонайменше сімох громадян Азербайджану затримали в рамках розслідування справи, йдеться у повідомленні.

Іран цю заяву поки що не коментував.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов заявив, що Баку виведе свій дипломатичний персонал з Ірану. Міністр зазначив, що на тлі процесів, які відбуваються в регіоні, не можна наражати життя людей на небезпеку, і в даний час ведеться підготовка до евакуації співробітників.

5 березня безпілотники атакували місто Нахічевань в Азербайджані. За даними влади, один із них врізався в будівлю терміналу аеропорту, а інший впав поряд зі школою в селі Шекерабад. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Баку поклав відповідальність за те, що трапилося, на Тегеран.

У МЗС і Міноборони Азербайджану пригрозили заходами у відповідь, послу Ірану в Баку вручили ноту протесту.

Президент Ільгам Алієв назвав те, що сталося, «терактом». Він вимагав від Ірану офіційних пояснень, вибачень і притягнення винних до відповідальності.

Генеральний штаб збройних сил Ірану відкинув причетність країни до запуску дронів, зазначивши, що Іран «поважає суверенітет усіх країн, особливо мусульманських і сусідніх». Відповідальність за атаку в іранському відомстві поклали на Ізраїль.

Голова МЗС Ірану Аббас Аракчі зателефонував Байрамову і повідомив, що іранська сторона і військові розпочали розслідування цього інциденту.