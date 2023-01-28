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Серед жертв стрілянини в Єрусалимі є громадянка України – посольство

Ізраїльські рятувальники на місці теракту, Єрусалим, 27 січня 2023 року

Внаслідок збройних нападів в Єрусалимі, які стались за останню добу, загинула громадянка Україні, йдеться в повідомленні українського посольства в Ізраїлі.

«Посольство України в Ізраїлі глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей неприпустимі. З сумом повідомляємо, що серед безневинних жертв є громадянка України», – зазначили в дипломатичному відомстві.

Щонайменше сім юдей загинули, ще близько 10 поранені в Єрусалимі, коли зловмисник відкрив вогонь по людях, які залишали синагогу після пʼятничної молитви, повідомляє видання The Jerusalem Post.

Нападник був убитий співробітниками поліції під час спроби втекти з місця злочину на автомобілі. Про його особу поки нічого не повідомляється, крім того, що він був жителем Шуафата, арабського району в Східному Єрусалимі.

Напад стався у єврейському районі Східного Єрусалиму. Ізраїльські засоби інформації називають подію терактом.

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