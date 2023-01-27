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У Єрусалимі обстріляли синагогу, загинули сім людей, близько 10 поранені

Ізраїльські рятувальники на місці теракту, Єрусалим, 27 січня 2023 року

Щонайменше сім людей загинули, ще близько 10 поранені в Єрусалимі, коли зловмисник відкрив вогонь по людях, які залишали синагогу після пʼятничної молитви, повідомляє видання The Jerusalem Post.

Нападник був убитий співробітниками поліції під час спроби втекти з місця злочину на автомобілі. Про його особу поки нічого не повідомляється, крім того, що він був жителем Шуафата, арабського району в Східному Єрусалимі.

Напад стався у єврейському районі Східного Єрусалиму. Ізраїльські засоби інформації називають подію терактом.

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